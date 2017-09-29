Слышали о вреде холестерина? Так вот — это неправда
Доктор Дуайт Ланделл, кардиохирург с 25-летним стажем, признает, что открытие двухлетней давности полностью меняет представление человечества о холестерин как основную причину сердечно-сосудистых болезней. Он также говорит о том, что, несмотря на всю очевидность и однозначность результатов этого открытия, многие врачи и медицина в целом до сих пор не способны признать свою ошибку и в корне пересмотреть методы работы.
Как показали исследования, проблемы с сердцем и сосудами возникают не из-за избытка холестерина и жирной пищи. Их причиной становится хроническое воспаление стенок артерий.
Если такого воспаления нет, холестерин может спокойно циркулировать по сосудам, не накапливаясь на их стенках. А потому все рекомендации и способы и средства решения проблемы, такие, как диета с низким содержанием жиров и лекарства против холестерина, не дают должного эффекта.
А чтобы не развилось хроническое воспаление сосудов, которое может возникать в результате действия токсинов, употребление продуктов, в переработку которых организм не приспособлен, а также попадания внутрь бактерий и вирусов, нужно отказаться от диеты с
пониженным содержанием жиров, поскольку от нее больше вреда, чем пользы.
Наиболее вредные продукты, которые провоцируют воспаление сосудов, — сладкое, изделия из муки, а также растительные жиры омега-6 (а это соевое, кукурузное и подсолнечное масло). Каждый раз, когда мы едим сладкую булочку, наш организм реагирует на это воспалением. Частое употребление этих продуктов приводит к хроническому воспалению, а затем — к
диабета, заболевания сердца и сосудов. Сладкие и приготовленные в масле продукты медленно убивают каждого из нас.
Чтобы этого избежать, нужно заменить вредные жиры на масло и оливковое масло, а также максимально сократить потребление сладкого — вплоть до полного исключения этих продуктов из рациона.