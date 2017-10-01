Слова-паразиты, из-за которых вы болеете
2017-10-01 17:11
Слова-паразиты, из-за которых вы болеете
Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан первый обнаружил (а потом научился обезвреживать) слова, программирующие болезни тела. Эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.
Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей, передает Rus.Media.
Понимаете? Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые программируют болезни, материализуют их в теле, не позволяют их исцелить.
Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название органическая речь.
Органическая речь – это слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам хорошо известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.
Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.
Вот смотрите:
• мое терпение лопнуло, • я уже голову сломал, • что-то меня гложет,
• всю плешь мне проели, • сидит у меня в почках (что-то),
• мне перекрыли кислород, • не перевариваю (что-то или кого-то),
• все соки из меня выжали, • много крови мне попортили, • чихать я хотел,
• надоело до тошноты, • просто ножом по сердцу, • меня уже бьет (трясет),
• всю шею отсидели, • сыт по горло, • с души воротит, • загоняли меня до смерти,
• побывай в моей шкуре, • давят на меня, • найти бы отдушину.
Ну и так далее. Правда же, отличная маскировка? Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет.
Это масштабно доказал метод доктора Пезешкиана.
Эти слова и выражения создают и поддерживают болезни:
Надело до тошноты, сыт по горло, с души воротит — нервная анорексия
Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее — остеохондроз
Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти — рак
Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать — язва
Что сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал — урологические заболевания
Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого – то- бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром
Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь — заболевания крови
Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце — инфаркт миокарда
Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий — заболевания кожи и аллергия
Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная боль — мигрень, метеозавизимость
Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый — хронические судороги, подагра
Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать — гипертония
Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости — заболевания печени и желчного пузыря, а также ожирение
Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный — Заболевания глаз
Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет — снижение слуха, глухота
Трясет, трясет, бесит, похоже, не морочьте (мрак), мое терпение лопнуло — депрессия
ВНИМАНИЕ! Нет никакой разницы в том, к кому (или к чему) применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает, а потом поддерживает программу болезни.