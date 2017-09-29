Слова Хацкевича после победы “Динамо” над “Партизаном”
2017-09-29 08:19
Слова Хацкевича после победы “Динамо” над “Партизаном”
После матча с “Партизаном” главный тренер киевлян пообщался с прессой.
После матча второго тура группового этапа Лиги Европы Партизан – Динамо (2:3) с прессой пообщался главный тренер гостей Александр Хацкевич, передает Rus.Media.
— Что вы сказали своим футболистам в перерыве матча?
— Ждал этого вопроса. (Улыбается). Если вернуться к матчу со “Скендербеу”, то тогда эмоциональный фон был таким, что нужно было завести ребят. Сегодня же, наоборот, их надо было успокоить. В первом тайме была очень высокая заряженность, и это привело к большому количеству брака при переходе от обороны к атаке. В перерыве сказал ребятам забыть ошибки, допущенные в первом тайме, взять мяч под контроль и все-таки построить игру так, как мы и планировали.
— По какой причине Хачериди не тренировался вчера и не попал в заявку на сегодняшний матч?
— У него вчера вечером появились проблемы с горлом и общим состоянием здоровья. Хачериди провел необходимые процедуры, но сегодня утром он сказал, что не может готовиться к игре и что его состояние не позволяет ему находиться даже в запасе.
— Прокомментируйте, пожалуйста, замены.
— Что тут можно сказать… Замены не усилили нашу игру. Беседин хорошо цеплялся за мяч, а Мораес решил исход матча. Ребята вышли и усилили нашу игру. Можно сказать, что проведенные нами замены повлияли на исход матча
— Переход на схему 4-4-2 после перерыва вызвал изменение позиции Буяльского. И у него получилось здорово на ней сыграть! Означает ли это, что он будет использоваться на этой позиции и в дальнейшем?
— Виталика я давно знаю, еще по молодежной команде “Динамо”, и тогда он часто играл на позиции крайнего полузащитника. Сегодня после первого тайма Цыганков почувствовал проблемы с приводящей мышцей, вот мы и решили так перестроиться: Буяльского перевели на правый фланг полузащиты, а Гармаш стал играть немного “ниже”. Главное, что это принесло результат! Что касается Буяльского, то он сыграл эффективно, забил мяч. Для него эта позиция не нова.
— Ваша команда вновь провела первый тайм хуже, чем второй. Как прокомментируете такую тенденцию?
— Фактор первого гола очень важен для любой команды. У нас в первом тайме был очень хороший момент, когда Гонсалес не сумел забить мяч, находясь в выгодной ситуации. Повторюсь, в первом тайме было больше эмоций, чем разумного футбола. Во втором тайме замены не усилили нашу игру, да и сами ребята играли в тот футбол, который хочется видеть от них и в дальнейшем.
— “Партизан” вас чем-то удивил?
— При разборе игры соперника мы акцентировали внимание ребят на том, что “Партизан” часто использует длинные передачи и делает ставку на Тавамбу. Мы были к этому готовы. Но в первом тайме наши полузащитники не справлялись со своими функциями, проигрывали много борьбы. “Партизан” использовал силовой футбол, к которому мы были готовы, а вот то, что соперник «высоко» нас накрывал, не позволяя нам разыгрывать мяч, стало для нас неожиданностью.