Сломанные ребра и истощен: в Харькове после издевательств умер 3-летний мальчик
2017-09-27 16:11
Сломанные ребра и истощен: в Харькове после издевательств умер 3-летний мальчик
Малыша привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии, ребенок был истощен со сломанными ребрами. До утра мальчик не дожил.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Прокуратура квалифицирует факт смерти 3-летнего мальчика сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).
Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры №2 Александр Фильчаков, вчера вечером в больницу скорой неотложной медицинской помощи доставили несовершеннолетнего жителя Новобаварського района в состоянии крайне тяжелого физического истощения. На утро ребенок умер в больнице.
Во время обследования медики обнаружили многочисленные следы избиения ребенка. В частности, перелом ребер, уже начали срастаться, и другие телесные повреждения.
Скорую вызвала знакомая 26-летней матери. Накануне она пришла в гости и увидела, что малыш находится в очень тяжелом состоянии. Женщина уже из дома вызвала помощь.
По предварительной информации, семья мальчика характеризуется как неблагополучная. 30-летний отец ребенка ранее судимый. В семье также воспитывается 6-летний мальчик. Сейчас он изъят из семьи и находится в больнице.
Сейчас полиция и прокуратура проверяют информацию о фактах насилия в семье со стороны отца. Кроме того, отдельным предметом исследования в уголовном производстве будет роль должностных лиц и работников социальной службы в судьбе этой семьи.
Максимальная санкция статей, по которым сейчас проводится досудебное расследование, предусматривает 10 лет лишения свободы.