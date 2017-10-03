Слизь в организме. Откуда берется, чем опасна и как выводить
2016-04-17 00:04
Слизь в организме. Откуда берется, чем опасна и как выводить
Впервые слизь в нашем организме образуется еще в раннем детстве тогда, когда мы съедаем что-то вареное. По мере того как мы растем, слизь накапливается и заполняет все полости нашего тела. «Любимым ” местом скопления для слизи являются легкие, бронхи и желудок.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Когда ее собирается слишком много, она начинает подниматься выше и выходит через нос.
Как правило, очень часто мамы маленьких детей думают, что их чадо простудилось, но на самом деле эта простуда не что иное, как попытка нашего организма избавиться от излишков скопления налета.
Скопление слизи в организме
Когда организм пытается вывести такой секрет, начинается кашель, температура, насморк, появляются мешки под глазами. При возникновении таких симптомов мы сразу начинаем реагировать на них по привычному сценарию:
насморк — капаем капли в нос, температура — сбиваем аспирином, а если нас атакует еще и кашель, то принимаем антибиотики.
То есть своими же руками мы мешаем здоровому телу освободиться от слизи. В результате мы переключаемся на процесс детоксикации от лекарств, в то время как слой секрета становится еще толще.
До определенного момента слизь остается прозрачной, но если ее образовалось слишком много, то он становится более плотной и может иметь желтый, коричневый и даже зеленоватый оттенок.
Он обволакивает стенки кишечника и становится «посредником» между употребляемой нами пищей и кровеносными сосудами.
В таком состоянии наше тело становится пристанищем для всевозможных микроорганизмов, которые питаются вареной пищей.
Если мы меняем свой рацион и начинаем отдавать предпочтение сырой пище, все эти «падальщики» тут же гибнут и начинается детоксикация организма.
Возникает головная боль, рвота, тошнота и понос, которые являются следствием очищения.
Выводим слизь
Самым эффективным методом, который помогает вывести этот секрет, является употребление свежего имбиря.
Для этого нужно очистить небольшой кусочек корня имбиря, нарезать его тонкими колечками, так чтобы получилась примерно чайная ложка, и залить кипятком. После того, как напиток настоится и немного остынет, можно добавить 1 ч. ложку меда и выдавить немного сока лимона. Пить напиток нужно теплым в течение дня, желательно за пол часа до еды.
Чтобы вывести данного скопления налета в желудке и кишечнике, можно выполнить очистительную процедуру.
Вам понадобится чайная ложка черного перца горошком, его нужно, не разжевывая, проглотить и запить стаканом чистой воды. Для лучшего очищения организма эту процедуру нужно выполнять вечером, до 18 часов, и только между приемами пищи. Общий курс процедур составляет семь дней, с периодичностью выполнения через два дня на третий.
Не менее действенным средством, позволяющим очистится от ненужной слизи, является лимон и хрен.
Нужно выдавить сок из пяти лимонов и добавить к нему 150 грамм предварительно растертого хрена, после чего хорошо перемешать.
Полученную смесь необходимо принимать по чайной ложке натощак и перед сном. Основным преимуществом такой лекарственной смеси является то, что она, не повреждая оболочки, способствует полному растворению секрета и при этом совсем не раздражает ни пищеварительный тракт, ни желчный пузырь.
Среди лекарственных растений, которые позволяют очистить организм от слизи, стоит выделить следующие цветки ромашки;
сосновые и кедровые почки; листья эвкалипта, черной смородины и мяты; шишки хмеля.
Из них делают настойки и чаи. Можно попробовать такой сбор: столовая ложка липового цвета и две чайной ложки корня солодки заварить крутым кипятком, оставить на полчаса настояться, процедить и пить в горячем виде по 150 мл перед завтраком, обедом и ужином. Курс полного лечения — 30 дней.
Из-за чего в горле скапливается слизь и как от нее избавиться ?
Из-за различных факторов внешней среды и заболеваний внутренних систем и органов в горле скапливается слизь. Повышенное количество этого вязкого вещества вырабатывается при бронхиальной астме. Бокаловидные клетки, производящие слизь, таким образом защищают организм человека и помогают удалять из него аллергены. Самой частой причиной скопления продуктов клеточной секреции являются болезни ЛОР-органов бактериального, грибкового, аллергического, постинфекционного происхождения. Также постоянная слизь в горле может возникать вследствие аномального развития области носоглотки (анатомических особенностей строения). Хроническое постоянное возникновение вязкого вещества может возникать в период разных заболеваний носа и его пазух, а также в случае искривления перегородки или наличия полипов.
Проявление болезни
Густая слизь в горле скапливается обычно в утреннее время. Налипание вязкого вещества вызывает покашливание, не сопровождающееся изменениями структуры легких. Иногда желудочная жидкость обратным путем попадает в глотку и своим агрессивным действием раздражает его. Из-за этого иногда в горле скапливается слизь, вызывает кашель и мышечные спазмы, в результате которых расширяется и сужается глотка, появляется ощущение наличия кома в горле. Если содержимое желудка кислый, налипание вязкого вещества будет сопровождаться изжогой.
Выявление заболевания
Когда присутствует постоянная слизь в горле, диагноз устанавливается доктором на основании жалоб пациента, исследования гортани, глотки, желудка и пищевода специальной оптикой (эндоскопом). Дополнительно рентгенологически исследуется кислотность в пищеводе.
Лечение
Не так давно, когда возникает густая слизь в горле, использовалось только промывание с применением слабого гипертонического или изотонического раствора. Так как подобные мероприятия имели не долгосрочный эффект, в лечебных целях стали применять кортикостероидные гормоны в виде спрея или капель. Эта методика имеет более длительный эффект, но при прекращении введения препаратов в горле скапливается слизь снова. Главным методом избавления от нее является лечение основного заболевания. Если имеет место патология ЛОР-органов, применяются антибиотики, в тяжелом случае может применить оперативное вмешательство.
Немедикаментозные способы избавления от слизи в горле
Чтобы снизить секрецию, нужно изменить свой пищевой рацион. Количество в меню продуктов с большим содержанием витамина Е и С должно быть увеличено, а жирных и острых — ограничено. Уменьшить слизистые налипания можно при помощи дыхательной гимнастики. Рекомендуется выпивать в течение одного дня не менее полутора литров воды. Избавляет от слизи и полоскание содовым раствором и ингаляции с применением масла эвкалипта. Важно ограничить контакты с дымом от табака и бытовыми химическими средствами. Если в горле скапливается слизь, не следует употреблять пищу перед сном, необходимо ограничить употребление напитков, содержащих алкоголь и кофеин.
Как избавиться от соплей в горле?
Слизь может скапливаться не только в носу, но и в горле, что вызывает неприятные последствия. Если появились сопли в горле, лечение должно проводиться сразу после обнаружения возникшей проблемы, поскольку они оказывают на организм такое воздействие:
вызывают ощущение комка в горле;
провоцируют кашель;
затрудняют процесс приема пищи;
вызывают дискомфорт при разговоре;
становятся причиной образования неприятного запаха изо рта.
Много людей, которые столкнулись с этой проблемой, спешат узнать, как вылечить насморк в горле, однако любое лечение основывается на диагнозе заболевания. Именно поэтому предварительно нужно узнать, от чего возникла слизь в горле, после чего следует провести комплексное лечение.
Причины слизи в горле и методы борьбы с ними
Процесс образования слизи связан с гиперактивностью слизистой оболочки, которая возникает в результате нарушения вывода жидкости из организма. Главной причиной образования слизи в горле являются заболевания носоглотки. Кроме того, по словам специалистов, повлиять на деятельность слизистой может также злоупотребление некоторыми медикаментами. Сопли в горле образуются при развитии таких заболеваний:
риносинусит;
фарингит;
аденоидит.
Врач осматривает пациента. Нередко процесс образования слизи в носу возникает у тех людей, которые лечили насморк сосудосуживающими препаратами. Это обусловлено тем, что слизистая набухает, образуя места для скапливания соплей. Как результат такого явления – сопли начинают стекать по задней стенке горла, вызывая кашель или першение в горле. Обнаружив, что сопли скапливаются в горле, следует незамедлительно провести лечение, ведь кроме неприятных ощущений, они приводят к накоплению в организме человека погибших микробов, что может вызвать интоксикацию.
Кроме того, из горла сопли попадают в дыхательные пути, где еще не погибшие микроорганизмы найдут питательную среду для своего стремительного размножения, нанося этим большой вред организму. Нередко пациенты жалуются на проблемы, связанные с нарушением деятельности пищеварительной системы, что произошло после проглатывания соплей.
Как удалить слизь?
Иногда, чтобы удалить слизь из горла достаточно провести несколько процедур полоскания, другие люди не смогут обойтись без применения медикаментов, не стоит пренебрегать эффективными и безопасными методами народной медицины. Чаще всего врачи назначают полоскание горла и тщательное промывание гортани, направленное на очищение дыхательных путей. Обычно пациенты жалуются на скопление слизи преимущественно по утрам, именно за ночь в горле образуется очень большое количество соплей, ухудшая состояние человека.
Промывание носоглотки слабоконцентрированным раствором морской соли позволит разжижить слизь, удалить из дыхательных путей, подсушить слизистую и очистить нос. В процессе осуществления такой процедуры тщательно удаляются сопли по задней стенки гортани. Кроме морской соли для приготовления раствора для полоскания можно использовать такие средства:
фурацилин;
марганцовку;
пищевую соду;
отвар ромашки, шалфея или дуба.
В случае, когда ощущается першение в горле, можно смазать его персиковым маслом, которое хорошо увлажняет слизистую, устраняя сухость и снимая раздражение.
Если образование слизи связано с проникновением инфекции, не обойтись без применения антибактериальных препаратов. Отоларингологи в большинстве случаев назначают такие средства как Амоксиклав и Аугментин. При желании исключить поступления в организм антибиотика можно заменить его Протарголом с серебром, который можно применять даже при лечении детей.
Важно знать, что на количество выработки слизи влияют некоторые продукты питания, поэтому стоит пересмотреть свой рацион питания людям, которые столкнулись с этой проблемой. Чтобы сократить количество слизи, необходимо есть пищу с высоким содержанием витаминов Е и С.
Девушка пьет воду. Также желательно увеличить количество воды, выпиваемой в сутки, до 8 стаканов. Помогает справиться с проблемой и дыхательная гимнастика, которую можно провести самостоятельно в домашних условиях.
Среди средств народной медицины можно провести ингаляцию с эвкалиптовым маслом. Такая процедура направлена на разжижение слизи и устранение воспалительного процесса, который неизбежно возникает в результате стекания соплей по стенкам гортани. Народная медицина известна еще такими эффективными методами лечения:
Справиться с возникшей проблемой поможет сок алоэ. Для приготовления лекарства надо взять лист алоэ, удалить кожицу, измельчить, перемешать с медом и съесть за два приема – утром и вечером. Облегчение наступит уже на 2 день, проводить лечение до полного устранения слизи из горла.
Обработка горла Эффективным и безопасным средством также является прополис, его нужно измельчить до порошкового состояния, залить стаканом холодной воды. Нужно дать ему постоять, чтобы воск и другие примеси поднялись на поверхность воды, а сам прополис сел на дно. Полученный осадок нужно залить спиртом – на 30 г прополиса взять 100 г спирта. Настоять в течение недели и смазывать больное горло.
Свежие лепестки календулы хорошо промыть и перемешать с медом 1: 1. Есть по ложке после каждого приема пищи, пока не наступит выздоровление.
Своевременно проведенное лечение такого неприятного процесса как образование слизи в горле, устранит дискомфортные, и даже болезненные ощущения, предупредив, таким образом, развитие серьезных патологий.