Слава Каминская прокомментировала слухи о возможном разводе с мужем
2017-10-09 20:30
Слава Каминская прокомментировала слухи о возможном разводе с мужем
Каминская недавно призналась в том, что они с мужем переживают не лучшие времена.
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В программе “Звездный путь”, которая выходит по будням в 09:15 на канале “Украина” с ведущими Александром Скичко и Аленой Винницкой, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ” Слава Каминская прокомментировала свои слова о сложных отношениях с мужем Эдгаром, передает Rus.Media.
“Знаете, все девушки иногда могут погрустить, могут не погрустить. Но в жизни каждой девушки, женщины была какая-то ситуация, которая першила изнутри и ее нужно было выпустить, выговориться”, – рассказала певица за кулисами концерта “Музыкальная платформа”, который выйдет в эфире канала “Украина”. Слава добавила, что не собирается ставить точку в отношениях с отцом своих детей и надеется, что все наладится в ближайшее время.
Раньше проблемы в отношениях прокомментировал сам Эдгар Каминский. Так, по его словам, на их отношения со Славой влияет насыщенный график работы.
“Просто у меня полно работы, у нее полно работы. Мы как-то меньше встречаемся и общаемся. Конечно, это влияет на семейные отношения”, – признался “Звездном пути” Эдгар. Но он призвал всех не верить слухам и заверил, что все будет в порядке: “Фанаты, не переживайте. Все будет хорошо”.
Слава Каминская недавно призналась в том, что они с мужем переживают не лучшие времена. Певица рассказала, что пара входит в “зону турбулентности” и проверяет отношения на прочность, а их брак находится под угрозой.