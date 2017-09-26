Слава из “НЕАНГЕЛОВ” объявила о начале сольной карьеры (видео)
2017-09-26 17:15
Слава из “НЕАНГЕЛОВ” объявила о начале сольной карьеры (видео)
Песня рассказывает грустную осеннюю историю, основанную на реальных событиях из жизни певицы.
Участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская представила свою дебютную песню “Хорошо”, тем самым объявив о начале сольной карьеры, передает Rus.Media.
Слушателям, знакомым с творчеством певицы, новая композиция Славы наверняка покажется неформатной, ведь она имеет совсем другую глубину, как музыкальной, так и смысловую. Песня рассказывает грустную осеннюю историю, основанную на реальных событиях из жизни певицы.
Трек “Хорошо”, не лишен поп-звучание, но главный акцент в нем сделан на искренней эмоциональности и чувственной лиричности. “Моя сольная карьера — это мой творческий эксперимент, а новое амплуа — это не продуманный образ, это настоящая я. Ведь где, как не в сольном проекте получаешь возможность быть самим собой”, — говорит Слава.
Также артистка сообщила, что, не считая ее голоса, репертуар SLAVA KAMINSKA будет существенно отличаться от репертуара группы НЕАНГЕЛЫ, участницей которой она по-прежнему остается.