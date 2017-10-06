Скрытые заболевания полости рта
2017-10-05 14:07
Скрытые заболевания полости рта
Найти то, что спрятано.
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Врач стоматолог-ортопед, гнатолог стоматологического центра «Академия Денталь» рассказал, какие неприятности могут прятаться за полным внешним благополучием,передает Rus.Media.
Воспалительные очаги в области верхушек корней зубов
На ранних этапах такие воспалительные очаги не вызывают никаких ощущений, их диагностируют с помощью компьютерной томографии, рентгеновских снимков в 3D-изображении. Ты можешь возмутиться: «Как это, вскрывать здоровый зуб?» Но в том то и дело, что он уже совсем не здоровый, дальше будет только хуже.
Тебя совершенно ничто не беспокоит, как вдруг резко падает иммунитет или этот самый очаг становится таких размеров, что не заметить его просто невозможно. В этом случае воспалительная жидкость начинает выходить в полость рта через какие-то ходы, которые открываются в десне, появляются запах, боли, некомфортное состояние. Здесь уже надо бежать к врачу сломя голову. Но лучше до этого не доводить.
Стоматологи рекомендуют немедленно начать лечить все эти кисты, гранулемы, гранулематозные образования — что бы это не было. Доступ, как правило, делается через канал зуба. Его чистят, промывают дезинфицирующим составом, заново качественно пломбируют и потом наблюдают за динамикой.
Если справиться с начальной стадией этого заболевания сравнительно легко, то убрать большие очаги крайне трудно. В конце концов, можно даже лишиться зуба, но самое неприятное — это то, что костная ткань в этом месте будет с очень большим дефектом, а чтобы восстановить объем этой костной ткани, придется попотеть.
Профилактика: раз в год рентгенологическое исследование, особенно зубов, которые уже лечились раньше.
Пародонтит
Пародонтит — это самое распространенное заболевание на планете. По данным ВОЗ, более 70% населения Земного шара страдает пародонтитом.
Начало этого заболевания, как правило, бессимптомное. Никаких неприятных ощущений. Может появляться легкий дискомфорт, покраснение десен.
Причина — нарушение гигиены и самоочищения межзубных промежутков. Как правило, когда пища застревает и ненадлежащим образом эвакуируется, все это приводит к постепенному нарастанию воспалительного процесса и разрушение тканей, которые удерживают зуб.
Через некоторое время после начала заболевания появляется первый симптом: кровоточивость десен и неприятный запах изо рта.
Запах изо рта — это вообще главный симптом, который говорит, что в организме что-то не в порядке. Это первый симптом пародонтита. Ты можешь думать, что все в порядке, и искренне не понимать, почему окружающие от тебя шарахаются и стараются отвернуться, когда ты говоришь. Уж лучше преодолеть застенчивость и периодически интересоваться у близких, родных и хороших знакомых, не отдаешь ты уродливое амбре. Так ты не только сохранить свою репутацию, но и вовремя заметишь опасное заболевание.
Только специалист может определить причину, очаг заболевания и подобрать комплекс лечения. В бессимптомной стадии пародонтит диагностируется при помощи рентгенологического исследования и методом цифрового анализа мягких тканей специальными аппаратами.
Лечение назначается в зависимости от тяжести формы заболевания. Влияют на причину и затем убирают симптом. Как правило, используются противовоспалительные препараты, хирургические манипуляции, которые направлены на оздоровление мягких тканей, устранения бактериальных очагов инфекции.
Пародонтит вылечить невозможно, его можно только прекратить. А уж если его запустить, то вернуть обратно ткани, которые разрушились вследствие агрессивного воспалительного процесса, практически невозможно. Если пародонтит уже запущен и в особенности перешел на кость, то самое важное, что можно сделать, — это зафиксировать его в том состоянии, в котором его «засекли».
Внимание, ответственные родители! У детей и подростков встречаются очень агрессивные формы пародонтита, особенно в пубертатный период, когда идет активное половое созревание. Очень важно в это время пристально следить за состоянием полости рта ребенка и общаться со стоматологом, который будет за ним наблюдать. Нужно внимательно следить за качеством гигиены полости рта (чем обычно подростки как раз пренебрегают) и раз в 3 месяца показываться врачу. В этот период возможны очень агрессивные формы, которые в течение года могут привести не к тотальной потере зубов. Ювенильный (или юношеский) пародонтит — наиболее агрессивная форма.
Заболевания слизистой оболочки полости рта
Куришь? Любишь по утрам пить свежевыжатые соки, балуешься газировками или не гнушаєшься едой с искусственными добавками и консервантами? Будь готова внезапно обнаружить у себя во рту, язвы или афточки неясного происхождения, которые не доставляют никакого беспокойства. Ты можешь перепутать легкое покраснение с травмой, белый налет с остатками пищи, язвы — с механическим повреждением. Но не игнорируй их, покажись врачу. Это вполне реально может быть этапом тяжелых форм воспалительных заболеваний слизистой, которые могут привести даже к онкологии. На самом деле, ты можешь даже не заметить, если они располагаются на небе за верхними зубами, а риск — большой. Поэтому не пропускай регулярных визитов к стоматологу, минимум — раз в полгода.
Кстати! А ты чистишь язык? На нем тысячи сосочков, между которыми забиваются остатки пищи и болезнетворные бактерии. Вот так почистишь зубы, а бактерии спрячутся языке, и никакого толку в такой гигиене не будет. Да и запах, кстати, они вызывают серьезный.
Бруксизм
Спишь ты ночью крепко, а зубы живут своей жизнью — скрипят, сжимаются. Проснулась — а в мышцах тяжесть, голова болит. «Все бывает», — подумаешь и побежишь дальше на работу, полную стрессов и переживаний. Или вдруг днем так сожмешь челюсть, что искры из глаз, и давай вправо-влево ерзать, подбирая приятное положение. Это не что иное, как бруксизм — относительно недавно описанное заболевание. По последним данным основная причина — неврологическая, в нарушение иннервации и проводимости мышц, когда мышца начинает непроизвольно сокращаться. А обнаружить его помогут близкие, которые проводят с тобой много времени, особенно тот, кто спит рядом.
В лучшем случае бруксизм ни к чему не приведет: организм справляется, крепкий пародонт. Через какое-то время ты можешь заметить, что появляются площадки стертости, как будто зубки начинают напильничком подтачивать, бугорочки начинают стираться и терять свою первоначальную форму, появляются трещины, которые могут окрашиваться. Ты идешь к стоматологу, и если он неопытный, то начнет влиять на последствия, а не причину, то есть начнет отбеливать эти самые трещины или ставить пломбы. А через 2?3 месяца все повторяется.
При ослабленном пародонте, нарушение гигиены и других дополнительных факторах зубы начинают быть подвижными. В этом случае бруксизм может вызвать обострение пародонтита.
При бруксизме стоматолог назначает специальные ночные каппы. Если есть показания, то назначается ортодонтическое лечение. Кроме того, следует повышать свою стрессоустойчивость: заниматься спортом, получать побольше положительных эмоций в жизни.
Как правило, с бруксизмом справляется стоматолог самостоятельно. Но при неконтролируемых формах (или если это сопровождается проблемами во всем организме: присутствует межпозвонковая грыжа, искривление позвоночника, боль в ногах, онемение, судороги) пациента могут отправить к неврологу, подключают модное направление — остеопата.
Если ты обнаружила, что твой дошкольник скрипит зубками и при этом у него меняется прикус (выпадают молочные зубы появляются постоянные), паниковать не стоит. В этой ситуации скрип зубами — нормальное явление: идет адаптация организма.
Отсутствие некоторых зубов
Ты не уследила, и пришлось удалить зуб. Его не видно, и ты решила походить так некоторое время? Может, ты и права и ничего страшного не произойдет, а может и нет — и предсказать это не может никто. Так называемый коридор адаптации у всех разный. У кого-то организм быстро подстраивается под любые изменения и реабилитирует отсутствие какого-то зуба. А у кого-то это вызывает резкую деформацию, боли в суставе и кучу разных неприятных эффектов. Поэтому, если зуб пошел, желательно его быстренько восстановить, чтобы это не повлекло за собой каких-либо последствий в будущем, которые могут наступить как через 10 лет, так и через 2 дня или через месяц, у всех все по разному.
Полость рта — это настоящие ворота для любых инфекций, и то, что здесь происходит, нельзя недооценивать. Врачи не просто так рекомендуют профилактические осмотры, профессиональные чистки и другие процедуры, позволяющие сохранить зубы и слизистые в здоровом состоянии. Гастриты и язвы желудка ждут того, кто игнорирует состояние полости рта, а следствием пародонтита могут стать сердечно-сосудистые заболевания. Все еще готова рискнуть и пропустить вечернюю гигиену полости рта из-за чрезмерной усталости?