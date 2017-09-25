Скрытые симптомы рака легких, которые должны вас насторожить
2017-09-25 13:22
Скрытые симптомы рака легких, которые должны вас насторожить
Распознать рак легких на ранней стадии способен только опытный врач-онколог.
Любое онкологическое заболевание должно диагностироваться и лечиться под наблюдением врача, передает Rus.Media. Медлить в данном случае или же заниматься самолечением опасно для жизни.
Рак легких считается одним из самых страшных онкозаболеваний, а все потому, что его симптоматика достаточно неявная из-за отсутствия в легких болевых нервных окончаний. Собственно потому больной может просто не обратить внимание на то, что с ним происходит.
В свою очередь врачи напоминают всем, что своевременное обращение к специалисту и экстренное начало лечения онкологии легких дает шанс больному на выздоровление.
Эти симптомы рака легких должны вас насторожить и заставить немедленно записаться на прием к онкологу и пройти обследование:
1. Сонливость и чувство усталости, которые преследуют человека даже после того, как он выспался или отдохнул.
2. Одышка и учащенное сердцебиение, а также дыхание затруднено. Эти признаки рака легких нередко списываются на ишний вес или банальную усталость.
3. Плохой аппетит и постепенное похудение, к которому человек даже не старался.
4. Неприятный запах изо рта тоже может свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в легких.
Обычно к медикам обращаются больные 2-4 стадии рака легких, потому как первая стадия часто протекает бессимптомно, а вот со следующих начинают проявляться более характерные симптомы: кровохарканье, мокрота с кровяными прожилками, которую врачи называют “ржавой”, боли в области грудной клетки, локализующиеся с той стороны, где растет опухоль.
В 10% случаев больные с раком легких обращаются к врачу уже на 4 стадии, когда имеют место быть метастазы и заболевание практически не поддается лечению.
Есть и такие, кто сознательно отказывается от лечения рака легких и все эти случаи завершаются летальным исходом, но кто-то умирает через год после установления страшного диагноза, а кто-то живет еще 5 лет, но не более.
Единственной мерой своевременного обнаружения злокачественной опухоли в легких является флюорография. Медики настаивают на ее прохождении 1 раз в два года, но если человек курит, злоупотребляет спиртными напитками, живет в экологически загрязненном месте и ведет в целом неправильный образ жизни, то делать флюорографию нужно раз в год.