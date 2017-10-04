Скрытые мужские секреты, которые нужно знать всем женщинам
2017-10-04 12:23
Скрытые мужские секреты, которые нужно знать всем женщинам
Мужчины совсем не такие нехиті, как долгое время было принято считать.
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О специфических свойствах мужского сознания поведала Зоуи Штрімпель – практикующий психоаналитик из США, передает Rus.Media.
1. Многие мужчины изучают популярную психологическую литературу для женщин, используя полученные знания для манипулирования в личной жизни.
Казалось бы, основная аудитория, для которой предназначаются книги наподобие “Как влюбить в себя мужчину за 10 дней” или “Как найти мужчину своей мечты”, состоит из одиноких женщин. Однако, многие мужчины также не гнушаются подобной литературой.Зачем им это нужно? Ответ прост. Мужчины благодаря подобным книгам изучают женские слабости и учатся ими пользоваться. Полученная информация позволяет манипулировать женщинами, добиваясь, например, интимной близости после первого свидания.В целом, как комментирует данный мужской секрет Штрімпель, женщинам не стоит особо доверять недавнему знакомому, который сразу же начинает устраивать ей сюрпризы и окружать непревзойденным вниманием и заботой. Вполне вероятно, что после получения желаемого он сразу же переключится на другую женщину.
2. Склонность к переживаниям по пустякам является не только женской, но и мужской особенностью.Большинство мужчин искренне удивляются, когда их любимые, например, сильно переживают из-за случайно произнесенную нетактичную фразу. При этом представители сильного пола точно также способны волноваться из-за чепухи. Однако мужчины предпочитают скрывать причину собственного недовольства. Выливается все это в странное поведение с их стороны, например, игнорированием женщины, ставшей виновницей образы.
Женщине в таких ситуациях лучше напрямую спросить своего любимого о причине его плохого настроения. Также можно просто подождать, то есть продолжить общаться с мужем как обычно, и не обращать внимания на его странности. Через некоторое время обида может пройти сама по себе.
3.Мужчины любят рассуждать о свободных отношениях, но никто из них не хочет этого на самом деле.
Многим мужчинам очень нравится обсуждать свободные отношения и даже предлагать их своей любимой. Однако свобода их интересует только относительно себя. Это значит, что большинство мужчин хотело бы иметь возможность изменять, но при этом иметь рядом с собой любимую женщину, хранящую верность.
А некоторым мужчинам, как это не странно, вообще не нравятся женщины, которые смотрят сквозь пальцы на их измены.
4. Интим для мужчин не предполагает продолжения отношений.
Зоуи Штрімпель пришла к выводу, что мужчинам свойственно давать женщине определенный статус. Этих статусов всего три: женщина-товарищ, женщина для близости на одну ночь и любимая женщина для длительных отношений. Изменить свой статус женщине достаточно сложно. Если мужчина изначально рассчитывал только на интим с ней, вряд ли он станет продолжать отношения.
Когда мужчина хочет построить с женщиной серьезные отношения, он предпочитает действовать по правилам. То есть, завоевывать ее постепенно. Потому, как уверена Штрімпель, готовность женщины на все с первой встречи – плохая стратегия для покорения мужчины.