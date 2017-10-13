Скрыпин показал скандальное видео из самолета Wizz Air

despravda | 13.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-13 14:07

Скрыпин показал скандальное видео из самолета Wizz Air
Чешская стюардесса чешет на украинском.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Украинский журналист Роман Скрыпин, который недавно попал в скандал из-за требования к стюардессе компании Wizz Air говорить на украинском языке, опубликовал видео с места инцидента, передает Rus.Media.

Как рассказывал Скрыпин, стюардессу звали Галя, и она говорила с ним на английском. Следовательно, после отказа стюардессы перейти на украинский, он “послал” ее подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Зато в компании Wizz Air объяснили, что бортпроводница является гражданкой Чехии и не владеет украинским языком, а сам Скрипин устроил скандал и вел себя агрессивно.

На новом видео, которое опубликовал Скрыпин, очевидно, что стюардесса свободно разговаривает на украинском. Однако это было уже после приземления самолета и прибытие на борт сотрудников полиции. Также на кадрах заметно, что кто-то пытается препятствовать съемке разговора.

“А теперь блохбастір “чешская стюардесса”. Чешет на украинском. Не напрягаясь. И капитан венгерского самолета тоже. Полицейский закрывает камеру руками. Да, и вы все “журналисты”, гляньте, какой я в жопу пьяный. И устроил пьяный дебош. Проломил голову, оторвал язык и вообще. wizzair.com, где у нас тут чешская проводница?” – поинтересовался Скрыпин.

Вот видео скандала:

“А теперь хотелось бы права. И справедливости. Своей вины я не снимаю. Да, я нецензурной бранью объяснил стюардессе кто она такая. Но не больше. Стулья по салону не летали. И где мое хамское поведение, за которую скрутили руку ко второй степени тяжести телесных повреждений?” – добавил журналист.

Подробнее о скандале читайте здесь.

Похожие записи

Об авторе

despravda