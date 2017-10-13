Скрыпин показал скандальное видео из самолета Wizz Air
2017-10-13 14:07
Скрыпин показал скандальное видео из самолета Wizz Air
Чешская стюардесса чешет на украинском.
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Украинский журналист Роман Скрыпин, который недавно попал в скандал из-за требования к стюардессе компании Wizz Air говорить на украинском языке, опубликовал видео с места инцидента, передает Rus.Media.
Как рассказывал Скрыпин, стюардессу звали Галя, и она говорила с ним на английском. Следовательно, после отказа стюардессы перейти на украинский, он “послал” ее подальше, использовав нецензурную лексику, а та вызвала полицию. Зато в компании Wizz Air объяснили, что бортпроводница является гражданкой Чехии и не владеет украинским языком, а сам Скрипин устроил скандал и вел себя агрессивно.
На новом видео, которое опубликовал Скрыпин, очевидно, что стюардесса свободно разговаривает на украинском. Однако это было уже после приземления самолета и прибытие на борт сотрудников полиции. Также на кадрах заметно, что кто-то пытается препятствовать съемке разговора.
“А теперь блохбастір “чешская стюардесса”. Чешет на украинском. Не напрягаясь. И капитан венгерского самолета тоже. Полицейский закрывает камеру руками. Да, и вы все “журналисты”, гляньте, какой я в жопу пьяный. И устроил пьяный дебош. Проломил голову, оторвал язык и вообще. wizzair.com, где у нас тут чешская проводница?” – поинтересовался Скрыпин.
Вот видео скандала:
“А теперь хотелось бы права. И справедливости. Своей вины я не снимаю. Да, я нецензурной бранью объяснил стюардессе кто она такая. Но не больше. Стулья по салону не летали. И где мое хамское поведение, за которую скрутили руку ко второй степени тяжести телесных повреждений?” – добавил журналист.
Подробнее о скандале читайте здесь.