Скоро на украинских дорогах появятся “точки трезвости”
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2017-09-19 11:27
Скоро на украинских дорогах появятся “точки трезвости”
Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект, направленный на усиление борьбы с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно документу №6679, опубликованном на сайте ВРУ, штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения могут вырасти до 40 тысяч гривен, передает Rus.Media.
Авторы законопроекта также предлагают предоставить полиции право обустраивать на дорогах “точки трезвости”, где водителей будут проверять на трезвость.
В зоне проведения обязательной проверки предлагают устанавливать соответствующий знак. При этом отказ от прохождения освидетельствования будет приравниваться к тяжелой степени опьянения. Водитель будет обязан пройти тест на предмет употребления алкоголя также в том случае, если перед “пунктом трезвости” водитель авто остановится или разгонится.