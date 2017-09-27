Скончалась звезда шоу “Зважені та щасливі”
27.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2016-12-25 11:49
Скончалась звезда шоу “Зважені та щасливі”
19 ноября, на СТБ во время эфира Зважені та щасливі-5 сообщили, что один из участников, который выбыл из проекта, внезапно умер от инфаркта.
Бедствие случилось не на съемочной площадке, передает Rus.Media.
19 ноября, на СТБ во время эфира Зважені та щасливі-5 сообщили, что один из участников, который выбыл из проекта, внезапно умер от инфаркта.
Игорю Пашинскому было всего 52 года.
Игорь Пашинский был вдомий полтора месяца (проект идет в записи) и продолжал худеть, чтобы выглядеть достойно на финальном взвешивании, но у него не выдержало сердце.