Сколько звезды заплатили за свои идеальные зубы?
2017-10-17 22:59
Сколько звезды заплатили за свои идеальные зубы?
Улыбка за миллион.
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А все потому, что красивые белые зубы — неотъемлемая часть звездного имиджа, передает Rus.Media. Мы удивились, когда узнали, что голливудские улыбки современных селебрити — вовсе не дар природы, а дело рук умелого стоматолога.
«В большинстве своем, если мы видим идеально ровные, белые зубы, это работа стоматологов, — говорит Марина Колесниченко, стоматолог, главный врач центра Beauty Line. — Дело в том, что всего у 1% людей в мире зубы соответствуют идеальным пропорциям золотого сечения: они ровные, правильной формы, размера и цвета.
Всем остальным, чтобы добиться такого эффекта, приходится прибегать к помощи дантиста. Современные материалы хорошо имитируют натуральную структуру зуба, поэтому распознать виниры на зубах практически невозможно. Особенно если человек не выбирает очень яркие оттенки, скажем, сами белые, а предпочитает оттенок близкий к цвету натуральных или натуральных, но отбеленных зубов. Люминиры и виниры на зубах выглядят примерно одинаково, разница только в толщине. Внешне определить, что из них поставлено на зубах, невозможно».
Блейк Лайвли
Улыбка звезды нашумевшей «Сплетницы» явно претерпела ряд изменений — сегодня актриса улыбается шире и чаще, чем до посещения стоматолога. Тем не менее, если о ринопластики Блейк Лайвли готова говорить открыто, то факт установки люминиров на зубы звезда тщательно скрывает. Но фото «до» и «после» говорят сами за себя.
В США, где актриса проходила процедуру ламиниринга зубов, цена на нее колеблется от 800 до 2000 долларов за единицу.
Майли Сайрус
Изменившись до неузнаваемости, Майли Сайрус «перекроила» и свою улыбку. Для исправления прикуса ей пришлось удалить «восьмерки», которые, кстати, она сохранила и даже сделала из них украшения. Затем певица отбелила зубы, но этого оказалось мало, и Майли все же решила установить тончайшие пластинки — голливудские виниры, которые сделали ее улыбку идеальной. И, кстати, отбеливание перед винирингом — обычная практика, чтобы зубы в конце-концов выглядели идеально, а природная желтизна не просвечивалась сквозь тончайший фарфор.
Отбеливание в США стоит в среднем 650 долларов, виниры — от 800 до 2000 долларов за одну штуку — поистине, красота требует жертв.
Мария Погребняк
В погоне за идеалом, супруга знаменитого российского футболиста Мария Погребняк изрядно «перекроила» свою внешность. В свою голливудскую улыбку Мария явно вложила немало: судя по форме и цвету зубов, у девушки стоят накладки. И, конечно, красавица выбрала самые белоснежные люминиры, чтобы было видно издалека.
Мария живет в Лондоне. Здесь один винир стоит от 500 фунтов стерлингов в самой затрапезной клинике, а Мария, скорее всего, обращалась в заведение совсем другого уровня.
Прохор Шаляпин
Знаменитый певец давно хотел установить себе люминиры, чтобы ничем не отличаться от всех, по его собственным словам, «уважающих себя звезд, вроде Мадонны, Памелы Андерсон, Деми Мур и Камерон Диаз». В 2014 году Прохор Шаляпин, наконец, решился и пошел к стоматологу. А по настоянию его тогдашней жены Ларисы певец заодно украсил свой клык довольно большим бриллиантом. Сиять — так сиять!
Перед походом к стоматологу Прохор Шаляпин снял с семейного счета миллион рублей. Бриллиант обошелся певцу еще примерно в полмиллиона рублей.
Мария Горбань
Актриса Мария Горбань устала играть простушек и решилась на глобальное преобразование. Пластические операции и люминиры на зубы позволили ей расширить свое амплуа. «Теперь меня приглашают на роли роковых красавиц», — похвасталась актриса.
Скачок в карьере обошелся актрисе как минимум в миллион рублей.
Евгения Феофилактова
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова решилась на преображение после расставания с Антоном Гусевым. И в первую очередь девушка занялась зубами. Если сравнивать ранние фотографии Жени с нынешними, четко видно, что зубы поменяли не только цвет, но и длину и форму.
В столичных клиниках такие преображения стоят от 48 тысяч рублей за одну накладку на зуб. Нужно, как правило, не менее 10 пластинок, плюс работа — все тот же миллион и набегает.
Виктория Романец
«Коллега по цеху» Евгении Фиофилактовой Виктория Романец также отправилась за тончайшими пластинками к стоматологу и, кстати, выбрала самый белый цвет из предложенных.
Девушка хвасталась в Инстаграме, что ее новая улыбка обошлась ей в миллион рублей.
Олеся Малибу
Еще одна звезда «Дома-2» Олеся Кожевникова, она же Малибу, когда считала, что достигла идеала красоты, достойного любого олигарха. Именно его она давно мечтала встретить и для этого была готова на все. Девушка признается, что сделала себе губы, грудь, волосы и, конечно же, прекрасные виниры и голливудскую улыбку». Сегодня звезда на горьком опыте поняла, что ни одна пластическая операция не способна сохранить семью и сменила имидж на более спокойный.
Стоимость голливудской улыбки, как у Олеси, варьируется в различных клиниках от одного до полутора миллионов рублей.