Сколько вещей стоит брать с собой в отпуск

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Оказывается, вдвое меньше, чем планировалось изначально, сообщает сайт Наша мама.

Оказалось, что большинство женщин берут с собой в два раза больше вещей, чем необходимо для отдыха. Для двухнедельного отпуска среднестатистическая девушка пакует около 44 вещей. А надевает максимум половины содержимого своего чемодана.

Типичный багаж включает в себя около 18 футболок, маек и топов, 12 пар шорт, юбок и брюк и 6 купальников.

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Кроме того, исследователи установили, что 20% женщин считают сбор вещей более стрессовым занятием, чем поход на работу. А каждая десятая девушка тратит на упаковку чемодана около 12 часов! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: cosmo.com.ua

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