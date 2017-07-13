Сколько вещей стоит брать с собой в отпуск
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Оказывается, вдвое меньше, чем планировалось изначально, сообщает сайт Наша мама.
Типичный багаж включает в себя около 18 футболок, маек и топов, 12 пар шорт, юбок и брюк и 6 купальников.
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Кроме того, исследователи установили, что 20% женщин считают сбор вещей более стрессовым занятием, чем поход на работу. А каждая десятая девушка тратит на упаковку чемодана около 12 часов! На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: cosmo.com.ua
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