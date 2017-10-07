Сколько стоят выступления украинских артистов на корпоративе в новогодние праздники
2016-12-14 21:23
Сколько стоят выступления украинских артистов на корпоративе в новогодние праздники
Джамала подорожала втрое, а Монатик – вдвое.
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На новогодних корпоративах как никогда популярные украинские звезды. Ведь русским в нашу страну теперь дорога закрыта, передают СМИ.
Отечественные исполнители пользуются спросом и повышают свои гонорары. Иногда втрое – как Джамала. После победы на песенном конкурсе “Евровидение” ее популярность тоже взлетела до небес. Теперь за выступление певица берет не меньше 20 тысяч долларов.
Два раза свои расценки подняли Дима Монатик и Макс Барских. Хорошо дела идут и у дуэта “Время и стекло” и группы Mozgi. За полгода их гонорары выросли до 10 тысяч долларов.
Популярностью на “огоньках” не пользуются Наталья Могилевская, “ВВ” и Верка Сердючка. “Потапа и Настю” тоже не заказывают на корпоративы. Плохи дела и у Светланы Лободы. Хотя на днях певица получила премию M1 Music Awards.
Самая дорогая на украинской эстраде – София Ротару. Ее гонорар начинается от 40 тысяч.
В общем, прейскурант украинских звезд на новогодние выступления выглядит примерно так (в долларах):
от 40 тысяч: София Ротару и “Океан Эльзы”
от 25 до 30 тысяч: “Потап и Настя”, Ани Лорак, Иван Дорн, “Квартал 95”;
от 20 тысяч: Олег Винник, Dzidzio, Вера Брежнева, Джамала;
от 15 до 20 тысяч: Тина Кароль, Loboda;
от 10 до 15 тысяч: Оля Полякова, Макс Барских, Monatik, “Время и Стекло”, Ирина Билык, “Неангелы”;
от 7 до 10 тысяч: Злата Огневич, Виктор Павлик, ALEKSEEV, Mozgi, Виталий Козловский, Павел Зибров;
от 5 до 7 тысяч: Alyosha, группа “Авиатор”, Дима Коляденко, “ВВ”;
от 3 до 5 тысяч: Ирина Федишин, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, группа “Гайдамаки”.