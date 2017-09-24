Сколько раз в день женщины думают о сексе
2017-09-24 12:06
Сколько раз в день женщины думают о сексе
Ученые решили развеять миф, связанный с утверждением, что мужчины чуть ли не круглосуточно думают об утехах в постели.
Для этого ученые из США провели исследование, в котором приняли участие 283 студента от 18 до 25 лет. Они имели простое задание: в течение недели необходимо было записывать все свои мысли о еде, любовь, учеба, секс и тому подобное. Прежде всего специалистов интересовало количество мыслей, связанных с сексом, а не едой, передает Rus.Media.
Интересно, что результаты оказались крайне интересными. Во-первых, они опровергают утверждение сексологов, согласно которым мужчины думают об утехах в постели каждые 7 секунд. Этот показатель скромнее: о сексе мужчины думают дважды на час, а вот женщины – один раз в час.
В общем результаты такие: мужчины думают о сексе 34 раза в сутки, а представительницы прекрасной половины человечества – 18 раз. Зато сильная половина человечества чаще думает о еде и сон (25 и 29 раз в сутки соответственно). Женщин такие мысли посещают 15 и 13 раз соответственно.