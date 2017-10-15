Сколько раз можно кипятить воду!
2017-10-15 12:55
Сколько раз можно кипятить воду!
Больше не буду делать как обычно!,
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Больше не буду делать как обычно!, передает Rus.Media.
Отвечает врач-психоэндокринологии.
С одной стороны, после повторного кипячения в воде возрастает доля так называемой тяжелой воды, содержащей дейтерий (тяжелый изотоп водорода), но незначительное. С другой стороны, после повторного кипячения в воде остается меньше солей кальция.
Они плохо растворяются и выпадают в осадок. Благодаря этому вода становится мягче, вкуснее, чай у нее лучше заваривается и становится приятнее на вкус. Особенно это чувствуется в регионах, где вода имеет легко-щелочную реакцию, то есть более жесткая. Таких регионов очень много.
Важное условие улучшения качества воды путем повторного кипячения — дать ей предварительно остыть.
Вкусной вам и здоровой водички!