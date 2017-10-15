Сколько раз можно кипятить воду!

despravda | 15.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-15 12:55

Сколько раз можно кипятить воду!
Больше не буду делать как обычно!,

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Больше не буду делать как обычно!, передает Rus.Media.

Отвечает врач-психоэндокринологии.

С одной стороны, после повторного кипячения в воде возрастает доля так называемой тяжелой воды, содержащей дейтерий (тяжелый изотоп водорода), но незначительное. С другой стороны, после повторного кипячения в воде остается меньше солей кальция.

Они плохо растворяются и выпадают в осадок. Благодаря этому вода становится мягче, вкуснее, чай у нее лучше заваривается и становится приятнее на вкус. Особенно это чувствуется в регионах, где вода имеет легко-щелочную реакцию, то есть более жесткая. Таких регионов очень много.

Важное условие улучшения качества воды путем повторного кипячения — дать ей предварительно остыть.

Вкусной вам и здоровой водички!

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