Сколько платят украинским экспертам на российском телевидении

despravda | 18.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-18 08:51

Сколько платят украинским экспертам на российском телевидении
Украинские эксперты в студиях российских ток-шоу получают от 5 до 320 тыс,

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Украинские эксперты в студиях российских ток-шоу получают от 5 до 320 тыс, гривен на месяц.

Об этом пишет СМИ ссылаясь на свои источники.передает Rus.Media.

Украинский политолог Дмитрий Суворов получает примерно от 10 до 15 тыс. рублей (от 5 до 7 тыс. гривен) за эфир. Более раскрученным лицам платят 30 тысяч (13 тыс. гривен).

Самым дорогим является экспертом украинский политолог Вячеслав Ковтун, его ежемесячный доход со всех каналов составляет – от 500 до 700 тыс. рублей (230 – 320 тысяч гривен или $10 тыс).

Часть экспертов ходит туда (на ток-шоу,) бесплатно, а часть – за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты, – рассказывает источник.

Например, польский политолог Якуб Корейба получает меньше 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен) в месяц.

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