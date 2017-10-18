Сколько платят украинским экспертам на российском телевидении
2017-10-18 08:51
Сколько платят украинским экспертам на российском телевидении
Украинские эксперты в студиях российских ток-шоу получают от 5 до 320 тыс,
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Украинские эксперты в студиях российских ток-шоу получают от 5 до 320 тыс, гривен на месяц.
Об этом пишет СМИ ссылаясь на свои источники.передает Rus.Media.
Украинский политолог Дмитрий Суворов получает примерно от 10 до 15 тыс. рублей (от 5 до 7 тыс. гривен) за эфир. Более раскрученным лицам платят 30 тысяч (13 тыс. гривен).
Самым дорогим является экспертом украинский политолог Вячеслав Ковтун, его ежемесячный доход со всех каналов составляет – от 500 до 700 тыс. рублей (230 – 320 тысяч гривен или $10 тыс).
Часть экспертов ходит туда (на ток-шоу,) бесплатно, а часть – за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты, – рассказывает источник.
Например, польский политолог Якуб Корейба получает меньше 500 тысяч рублей (около 200 тысяч гривен) в месяц.