Сколько надо пенсионеру для счастья
2017-09-29 09:23
Сколько надо пенсионеру для счастья
1 октября в мире отмечают День людей пожилого возраста. Но сейчас модно, да и правильно, называть эти годы третьим возрастом.
Сколько денег для счастья нужно украинскому пенсионеру, передает Rus.Media.
Путешествуя по миру и смотря на активных веселых дедушек, которые резво выскакивают из экскурсионного автобуса и фотографируются на фоне достопримечательностей, невольно сравниваешь их с нашими, которые, несмотря на “пенсионную реформу”, начатую еще Тигипко, становятся с каждым годом только беднее. Какие у украинского пенсионера могут быть путешествия? Разве что до аптеки или до ближайшего гастронома. Да и то только в том случае, если его мизерной пенсии хватило на еду и лекарства!
Повседневные расходы: 3 тыс. грн. в месяц
То, что цены на продукты в Украине такие же, как в Европе, уже признал и министр социальной политики Андрей Рева. В своем памятном спичи о том, что украинцы слишком много едят, министр сравнил цены на продукты в Германии и Украине и пришел к выводу: они практически идентичны.
Регулярно сравнивает цены на продукты в Украине и странах ЕС генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. И приходит к тому же выводу: цены на продукты в Украине не просто не ниже, а порой даже выше, чем у западных соседей.
Так сколько же денег нужно украинцу для того, чтобы не умереть с голода? Законодательно установленный прожиточный минимум (на сегодня 1624 грн. в месяц) нам не ответит на этот вопрос, поскольку эксперты единодушны: он безосновательно занижен. Тем не менее косвенно в ответе на этот вопрос нам должен помочь Госстат.
Дело в том, что когда в Госстате анализируют, сколько людей в стране живут ниже прожиточного минимума, то за основу берут два показателя – законодательно установленный прожиточный минимум (те самые 1624 грн.) и фактический.
Берем данные Госстата за прошлый год и получаем: среднегодовой размер законодательно установленного прожиточного минимума в прошлом году составил 1388,1 грн. в месяц, а фактического – 2646,4 грн.
За год прожиточный минимум вырос на 16% (с 1399 до 1624 грн.). Если допустить, что фактический показатель вырос в той же пропорции, получаем, что фактический прожиточный минимум в этом году составляет 3070 грн. в месяц.
Этих денег должно хватить для того, чтобы кое-как питаться, оплачивать коммуналку и какие-то минимальные потребности и, разумеется, ничем не болеть!
На лекарство: 5-10 тыс. грн. в месяц
Чем старше становится человек, тем больше он тратит на врачей и лекарства.
– Я трачу на лекарства 700 грн. в месяц! – говорит моя соседка-пенсионерка. И, выдержав паузу, добавляет: – Если, конечно, ничем не болею!
700 грн. – это ее обычные лекарства: сердечные, от повышенного давления, от простуды и т. д. Это называется “ничем не болеть”.
А что же делать тем, кто действительно серьезно болен?
– В сентябре прошлого года серьезно заболел папа, – рассказывает знакомая. – Возили специалистам, делали обследования, сдавали анализы. В конце концов поставили диагноз: болезнь Альцгеймера. Не лечится, но можно притормозить медикаментозно – таблетками, уколами, капельницами. Для примера: одна ампула церебролизина стоит 350-400 грн., а таких ампул на курс нужно 10. Поставить 10 капельниц – еще 1000 грн. медсестре. Это не считая физраствора, систем и шприцев. За первые полгода мы потратили на обследование и лечение более 50 тыс. грн. Страшно подумать, какие деньги уходят у людей на лечение онкологии!
Круглосуточный уход: 10-25 тыс. грн. в месяц
Людей пожилого возраста с деменцией оставлять одних дома смертельно опасно не только для них самих, но и для окружающих. Они откручивают краны и газовые горелки, включают пустой электрочайник или микроволновку – словом, ведут себя как дети. Только масштабы разрушений гораздо больше.
А есть еще лежачие старики…
В этих и подобных случаях со всей остротой встает вопрос круглосуточного ухода. И, соответственно, его оплаты.
В среднем сиделки в Киеве за свою работу запрашивают минимум 800 грн. в день. Если семья готова предоставить проживание, то сиделку можно найти за 10-12 тыс. грн. в месяц. И это еще если повезет, ведь в Европе за аналогичную работу платят минимум втрое больше.
Второй выход – дом престарелых. Моральный аспект помещение родителей и бабушек-дедушек в это заведение мы в этой статье рассматривать не будем, поскольку наша главная задача – освещение материальной стороны вопроса.
Здесь есть два варианта: государственный дом престарелых и частный.
Процедура приема в дом престарелых государственного образца довольно сложная. Здесь придется пройти все круги ада, так запомнились нам с советских времен: бумажная волокита, обход врачей, несколько комиссий. Плюс всего один: пенсии на содержание в таком заведении хватит. Согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, “во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении ему выплачивается 25% назначенной пенсии”. То есть три четверти пенсии фактически идет на его содержание в доме престарелых.
Частные дома престарелых обещают “качественно лучшие условия для жизни, постоянное внимание и заботу”. Правда, судя по редким отзывам, прочитанным на сайтах этих домов, на слишком многое рассчитывать не стоит. Но, как бы там не было, плюсами “частников” является отсутствие бюрократической волокиты и возможность выбирать условия содержания по своему кошельку. Как говорится, были бы деньги.
В среднем содержание в частных украинских домах престарелых обойдется от 9-10 тыс. грн. по “эконом-вариант” (3-4 человека в комнате), до 17-25 тыс. грн. за all inclusive (1-2 человека в номере, 5-разовое питание с учетом рекомендаций диетолога, прикрепленная медсестра и прочие “радости старческой жизни”).
При этом в стоимость не входят расходные материалы (памперсы, пеленки, перчатки) и лекарства-за все это придется доплачивать отдельно.
P. S. Есть такое правило: чтобы пенсия позволяла человеку вести нормальный образ жизни, она должна составлять 70% от последнего дохода. Это, конечно, при условии, что этот самый “нормальный образ жизни” позволял ему вести последний доход. Но не будем цепляться к словам и обратимся к цифрам. Средняя зарплата в Украине в июле 2017-го составила 7339 грн. То есть средняя пенсия, исходя из озвученного выше правила, должна составить 5137 грн., что почти втрое превышает сегодняшние суммы.
Три причины наших несчастий
Средний гражданин развитой западной страны, как США или Великобритания, выходя на пенсию, как правило, имеет на своем пенсионном счету минимум $100 тысяч. Эта сумма и позволяет западному пенсионеру не только полностью обеспечивать свою старость, но и путешествовать по миру.
В Украине минимальная пенсия составляет 1312 грн. в месяц, средняя – 1828 грн. (на 1 января 2017 года), а накоплений большинство пенсионеров не имеют. Не имеют, кстати, не потому, что не хотят – на то есть как минимум три объективные причины.
1. В Украине мизерные не только пенсии, но и зарплаты, так что откладывать на старость просто не с чего.
2. А вот инфляция, в отличие от доходов, как раз наоборот – высокая. Это приводит к тому, что деньги, которые украинцы пытаются отложить на будущее, обесцениваются быстрее, чем мы откладываем!
3. Экономисты рекомендуют не складывать деньги под подушку, а инвестировать – чтобы спасти их от инфляции. Но и здесь засада. Дело в том, что самые популярные вложения среди украинцев – это открытие депозитов и покупка недвижимости. Но доверие к банкам в последние годы упало так низко, что далеко не все решаются отнести в банк свои кровные. Что касается недвижимости, то для того, чтобы инвестировать на этом рынке, нужно накопить как минимум 25 тыс. долларов. А такими накоплениями могут похвастаться немногие.
Конечно, уровень жизни у нас намного ниже, чем в Британии и США, поэтому и денег нашим пенсионерам для безбедной жизни нужно меньше. Но не настолько же! Очевидно, что суммы, эквивалентной 40 евро в месяц, не хватит ни на что. Ведь цены у нас если и не европейские, то приближенные к ним максимально.