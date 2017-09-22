Сколько можно сидеть в поезде, самолете и машине без ущерба здоровью
2017-09-19 20:23
Сколько можно сидеть в поезде, самолете и машине без ущерба здоровью
Американские физиологи определили максимальный период времени, в течение которого человек может находиться неподвижно в сидячем положении.
По мнению медиков некоммерческой организации Американского колледжа терапевтов (Филадельфия, США), человек может безопасно сидеть на одном месте не дольше 30 минут. Если дорога занимает больше времени, необходимо каждые полчаса вставать и делать небольшую разминку. Например, пройтись по вагону поезда, передает Rus.Media.
Ученые опирались на исследования Медицинского центра Колумбийского университета, где в течение нескольких лет наблюдали за 7985 взрослыми американцами в возрасте от 45 лет, чтобы изучить связь между сидячим образом жизни и смертностью. Время сидения было объективно измерено с помощью акселерометра, установленного на тазобедренном суставе.
Данные показали, что сидячий образ жизни составлял около 12,3 часа. За 4 года наблюдений от разных причин умерло 340 участников эксперимента.
Максимальный риск смертности был у тех, кто делал за время сидения лишь одну-две перерыва, или не делал их вообще.