Сколько людей покинуло Луганск в 2017
2017-09-21 16:31
Сколько людей покинуло Луганск в 2017
На протяжении первой половины 2017 года, по официальным данным, из Луганской области выехали около 16 тысяч жителей
На протяжении первой половины 2017 года, по официальным данным, из Луганской области выехали около 16 тысяч жителей
Как передает Rus.Media, данные о демографической ситуации в Луганской области за период с января по июль 2017 года опубликовали в Главном управлении статистики в Луганской области.
Сообщается, что численность населения в Луганской области,по состоянию на 1 августа 2017 года составляла 2 миллиона 174 тысячи 454 человека.
“В течение января-июля 2017 года численность населения уменьшилась на 20 тысяч 836 человек, в т.ч. вследствие естественного сокращения на 4 тысячи 930 человек и на 15 тысяч 906 человек – за счет миграционного сокращения”, – говорится в сообщении.