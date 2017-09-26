Сколько женщин в Украине ежегодно страдает от насилия
2017-09-26 13:14
Сколько женщин в Украине ежегодно страдает от насилия
Украинки, которые выезжают за границу и там страдают от насилия, являются незащищенными.
В Украине ежегодно более 150 тысяч женщин страдают от насилия, и эта динамика постоянно растет.
Об этом заявила народный депутат из фракции партии «Блок Петра Порошенко», представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко в рамках форума “Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин” в Киеве, сообщает пресс-служба БПП, передает Rus.Media
«Каждый год, и эта динамика растет, больше 150, а за последние 2 года 165 тысяч женщин страдают от насилия. Это только те, которые обратились и зафиксированы нашими правоохранительными органами, те, которые обратились к психологам, те, которые обратились к 28 мобильных бригад, которые работают в Украине на сегодняшний день», – сказала Луценко.
Она также отметила, что 3 миллиона детей ежегодно являются жертвами и наблюдают домашнее насилие.
«От домашнего насилия страдают и женщины, и дети. 10 тысяч остаются на улице, их забирают в приюты. 120-150 детей ежегодно становятся самоубийцами», – подчеркнула Луценко.
Депутат призвал парламент как можно скорее ратифицировать Стамбульскую конвенцию, а также проголосовать за подготовленный ко второму чтению законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
“Ратификация Конвенции даст возможность, через контрольный механизм экспертов в Совете Европы, контролировать соблюдение исполнительной властью Украины основных норм, которые записаны в Стамбульской конвенции. Речь идет о профилактике, защите и наказание обидчиков; – создание и финансирование «горячей линии» в стране”, – пояснила она.
Кроме того, Луценко отметила, что украинки, которые выезжают за границу и там страдают от насилия, являются незащищенными.
“Ратифицировав Стамбульскую конвенцию, мы будем иметь право, как государство Украина, требовать усиления уголовной ответственности для тех обидчиков, которые издеваются над нашими гражданками и их детьми, тоже гражданами Украины, за рубежом”, – убеждена представитель Президента в ВР.