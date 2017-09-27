Сколько и какие боеприпасы хранились на складах в Калиновке – СМИ
27.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-27 08:23
Сколько и какие боеприпасы хранились на складах в Калиновке – СМИ
В Винницкой области горит 48 арсенал Минобороны Украины , который находится в 2 километрах от города Калиновка,
В Винницкой области горит 48 арсенал Минобороны Украины (воинская часть А-1119), который находится в 2 километрах от города Калиновка, передает Rus.Media.
Об этом сообщает местное издание 0432.ua.
На арсенале хранится 188 тыс. тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 гектаров. Среди них – ракеты системы залпового огня “Смерч”, “Ураган” и “Град”. По информации издания, из-за взрывов эвакуируют город Калиновка и село Павловка.
По неофициальной информации радиус поражения снарядами – 40 км.