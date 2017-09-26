Сколько детей в Украине обучаются на языках национальных меньшинств? (инфографика)
2017-09-26 19:38
Сколько детей в Украине обучаются на языках национальных меньшинств? (инфографика)
Оказалось, что реально заявления о «сотнях тысяч» учеников, которые якобы будут лишены новым законом права обучаться на венгерском, мягко говоря, не соответствуют действительности и то же самое относительно свежим заявлений польских политиков о «миллионы украинских беженцев».
На фоне скандала, разгоревшегося после ряда громких заявлений Венгрии и Румынии относительно недавно принятого образовательного закона, который якобы нарушает права национальных меньшинств получать образование на родном языке, сколько учащихся получают образование на этих языках, передает Rus.Media.
Оказалось, что реально заявления о «сотнях тысяч» учеников, которые якобы будут лишены новым законом права обучаться на венгерском, мягко говоря, не соответствуют действительности и то же самое относительно свежим заявлений польских политиков о «миллионы украинских беженцев».
Не будем очень подробно останавливаться на трактовке закона венгерскими депутатами, по этому поводу неоднократно выступала министр образования Лилия Гриневич , но отметим, что всего в Украине насчитывается 71 школа, где учат на венгерском (в Закарпатской области), а образование в них получает около 16 тысяч учеников. Эта цифра включает в себя детей с первого по выпускной классы и относительно постоянная.
Примерно такое же количество – 16 тысяч человек получают образование на румынском языке в Черновицкой и Закарпатской областях, где расположены 63 и 12 румынских школ соответственно. К ним также можно отнести и около трех тысяч учеников молдавских школ в Одесской области, поскольку молдавский считается восточным диалектом румынского, так что эту цифру можно увеличить до 19 тысяч учеников.
Наибольшее количество школ, где ведется преподавание на негосударственном языке в Украине сохраняется за российскими – их 581, где занимается около 356 тысяч детей.
Напомним, 26 сентября глава МИД Венгрии заявил, что его государство будет блокировать любые попытки сближения Украины и ЕС за принятого закона об образовании, назвав подписание закона президентом Петром Порошенко «позорным».