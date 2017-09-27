Сколько часов нужно спать, чтобы быть здоровым и бодрым
2017-09-27 09:02
Сколько часов нужно спать, чтобы быть здоровым и бодрым
Недостаток сна может увеличивать риск развития рака, диабета, болезни Альцгеймера и ожирения.
Хороший сон, длящийся не менее семи часов, важен для нашего здоровья, передает Rus.Media. Конечно, бывают дни, когда выспаться не получается по тем или иным причинам, но это, отмечают ученые, не должно становиться привычкой. Короткий сон может означать короче жизни, а это значит, что нужно приучать себя ложиться вовремя и не сидеть до поздней ночи.
Чем опасен регулярный недосып, рассказал Мэттью Уокер, руководитель Центра изучения сна при Калифорнийском университете. Ученый потратил много лет на то, чтобы выяснить положительные и отрицательные стороны сна. Собранный опыт он опубликовал в своей книге “Зачем мы спим: новые данные о сне и сны”.
Он отмечает, что недостаток сна может увеличивать риск развития рака, диабета, болезни Альцгеймера, ожирения, а также психических нарушений. Много людей просто не думают о том, что последствия могут быть настолько серьезными, и продолжают выделять на сон не настолько много времени, как нужно.
Уокер изучил также, что люди думают о количество сна, необходимого им и окружающим. Оказалось, что в обществе нередко ассоциируется восьмичасовой (и более длительный) сон с ленью, бездельем и другими особенностями поведения, которые не очень приветствуются в современном мире. Это способствует тому, что люди не позволяют себе много спать, ассоциируя это время не с отдыхом и восстановлением, а с бездельем.
Ученый отмечает, что люди – единственные существа, которые могут отказываться от сна ради других целей, но лучше этого не делать и не пренебрегать сном. Режим действительно важен – лучше ложиться спать и вставать в одно и то же время, чтобы организм привык к такому графику и заранее готовился к отдыху.