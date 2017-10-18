Сколько американцев используют гаджеты Apple
2017-10-17 12:10
Сколько американцев используют гаджеты Apple
Нам так часто попадаются на глаза люди с продуктами от Apple.
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Они встречаются в городе повсеместно. Кто-то сидит в кафе и работает за своим MacBook. У другого в этой же кофейне звонит iPhone. Интересно представить, как часто встречается техника Apple в США, на родине компании, передает Rus.Media.
В 2012 году силами CNBC проводился опрос, который показал, что 50% американцев пользуются хотя бы одним продуктом компании Apple. За прошедшие пять лет ситуация сильно изменилась. Новый опрос показал, что 64% американцев есть как минимум один продукт от Apple. Значит, две трети жителей США сделали выбор в пользу устройств компании Тима Кука.
В среднем в каждой американской домохозяйки 2,6 продукта от Apple. Эти данные показал опрос, проведенный в конце сентября. В нем приняли участие 800 американцев. По данным CNBC, их опрос имеет погрешность 3,5%.
Интересно то, что менее 50% опрошенных с доходом ниже 30 тысяч долларов, пенсионеров и женщин старше 50 лет используют что-то от Apple. У наиболее состоятельных американцев на семью в среднем 4,7 устройства, в то время как люди с более низким доходом имеют одно устройство на семью, если имеют.
Можно с уверенностью сказать, что ни один производитель электроники не смог так глубоко проникнуть своими устройствами в нашу жизнь, как это получилось у компании Apple. Как показывает статистика, с годами распространенность продуктов от Apple растет.