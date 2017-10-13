Сколько «бедных» нардепов живут на деньги простых украинцев
2017-10-13 12:26
Сколько «бедных» нардепов живут на деньги простых украинцев
На жилье «бедных» парламентариев из бюджета было выделено почти 30 млн гривен.
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Стало известно, сколько народных депутатов арендовали жилье на деньги простых украинцев, передает Rus.Media.
Как выяснилось, в III квартале 2017 года стоимость жилья компенсировали 171 нардепу.
На жилье «бедных» парламентариев из бюджета было выделено почти 30 млн гривен. Почти каждый из политиков в списке получил компенсацию в размер 168,360 тысяч гривен.
Примечательно, что среди политиков без жилья оказались и такие выдающиеся личности как спикер парламента Андрей Парубий и советник главы горадминистрации Виталия Кличко по вопросам благоустройства в Киеве Дмитрий Белоцерковец.