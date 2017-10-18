Skoda Octavia представит в Женеве самую мощную машину за всю историю модели (ФОТО)
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2017-02-04 14:25
Skoda Octavia представит в Женеве самую мощную машину за всю историю модели (ФОТО)
Презентация автомобиля ожидается в рамках Женевского автосалона в марте.
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Компания Skoda представила мощную Octavia RS 245, дебют которой должен состояться в марте этого года в рамках Женевского автосалона. Автомобиль станет самой быстрой версией модели за всю ее историю, передает Rus.Media.
Новинка, несмотря на обозначение в названии, получила 2,0-литровую турбированную “четверку” мощностью 245 лошадиных сил. При этом крутящий момент достиг 370 Нм.
Покупателю будут доступны коробки передач 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатый робот DSG.
В части динамических характеристик автомобиль демонстрирует улучшение, разгоняясь до 100 километров в час за 6,6 секунды. При этом максимальная скорость новинки составляет 250 км/час.
Модель представлена ??как в виде лифтбека skoda, так и универсала. Главное отличие будет заключаться в светодиодных фарах, а также в 19-дюймовых легкосплавных дисках.
Издание также отмечает, что в Octavia RS 245 комплектация пополнилась обогревом руля и Wi-Fi.