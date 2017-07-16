Склонность к мигрени зависит от характера…
Ученые из Университета Земмельвайса (Венгрия) проанализировали данные более 3000 человек, которые страдали от депрессии. Специалисты искали связь между личностными качествами, депрессией и мигренью.
Участники исследования заполнили опросники, предназначенные для оценки выраженности пяти основных черт личности (открытости, добросовестности, экстраверсии, уступчивости и невротичності), пишет gogetnews.info.
Исследование показало, что у добровольцев с высокими уровнями открытости риск мигрени был снижен. А тех, кто обладает высокими уровнями невротичності, оказались склонным к мигрени. Правда, специалисты пока не знают, как объяснить выявленную связь.
Ранее сотрудники Университета Торонто установили: мигрень увеличивает риск возникновения проблем с психикой. Люди с мигренями страдают от тревожного расстройства чаще, чем те, у кого нет мигрени. Кроме того, мужчины с мигренью сталкиваются с тревожным расстройством в два раза чаще женщин с мигренью.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым