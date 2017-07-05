Сказка «О 9 деревьев»: черниговец посчитал дерева на «Кордівці» , которые должны спилить (Фото)
Черниговец Александр Антипец посчитал деревья в лесопарке «Кордівка», там, где их должны спилить ради расширения дороги.
«Дорога – 17 миллионов за 900 метров. Сказка «О 9 деревьев». Есть хорошая украинская пословица (и не одно): «Доверяй, но проверяй» и «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Если у кого-то плохо с математикой, предлагаю лично взять в руки банку краски и пойти отметить буквой «А» или «В» те девять деревьев, о которых рассказывал. Я насчитал их в одном месте под спил (возле двух огромных ясеней) около 20. 20 это не 9!!!» — написал Александр Антипец.
Фото деревьев с пометками под спил черниговец разместил на своей странице в Facebook.
Напомним, что в Чернигове планируется строительство дороги до пляжа «Золотой берег», ради чего должны были спилить 88 деревьев. Вчера во время заседания исполкома городской голова Владислав Атрошенко заявил, что деревьев будет спилено только 9, и решение было принято.
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