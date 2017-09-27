Скандальный закон: Венгрия сделала жесткую для Украины заявление
2017-09-26 15:51
Скандальный закон: Венгрия сделала жесткую для Украины заявление
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро заявил о намерениях блокировать интеграцию Украины с ЕС.
Правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной, передает Rus.Media.
Такое решение стало ответом официального Будапешта на подписание президентом Порошенко закона “Об образовании”.
“Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины”, – подчеркнул глава МИД.
Решение Порошенко он назвал “позорным”. Официальный сайт МИД приводит его слова о том, что Порошенко декларировал стремление Украины быть ближе к Европе, но решение о подписании закона является “далеким от Европы, ведь был сделан огромный шаг в обратном направлении”, – отметил Сиярто.
В сообщении МИД отмечается, что Украина может забыть об интеграции в Европу”, а также приводится объяснение в виде прямой цитаты министра: “Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС”.