Скандальный сепаратист Клинчаев рассказал, как украинские судьи помогли ему выехать в РФ
2017-10-06 18:22
Скандальный сепаратист Клинчаев рассказал, как украинские судьи помогли ему выехать в РФ
В Киеве в Клінчаєва осталось пять квартир, одна из которых находится в центре столицы.
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Украинские судьи помогли сбежать в Россию одиозному луганском сепаратистові Арсену Клінчаєву, которому в Украине инкриминируют ряд преступлений. Об этом и другие подробности побега он рассказал в интервью Комсомольской правде, передают Rus.Media.
По словам Клінчаєва, в то время он находился под домашним арестом, и чтобы выехать из Украины, сделал для суда липовую справку о инфаркт матери.
“Судья – нормальный человек – позволила мне выехать в Россию навестить больную мать!” – сказал сепаратист.
“Сами судейские “хоронили” меня от националистов: передали мое дело в райцентр под Днепропетровском (Днепром – ред.), подальше от всех этих “АйдарІв”, которые были на процессе и кричали:”Повесить! Расстрелять!”- поделился Клинчаев в интервью.
По информации издания, сепаратист переходил границу, имея при себе лишь пару белья. В Киеве в Клінчаєва осталось пять квартир, одна из которых находится в центре. Все имущество было арестовано судом.
Как известно, впервые депутат Луганского областного совета Клинчаев был задержан сотрудниками СБУ 10 марта 2014 года в Луганске. Возглавляемая им радикальная луганская организация “Молодая гвардия” совместно с “российскими туристами” захватила облгосадминистрацию.