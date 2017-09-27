Скандальный Макс Корж приедет в Киев
27.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-27 14:02
Скандальный Макс Корж приедет в Киев
Назвали дату.
Белорусский рэпер Макс Корж 23 декабря посетит Киев с концертом, передает Rus.Media.
Об этом певец написал в Instagram. Также рэпер заявил, что никогда не желал ничего плохого Украине.
“Несмотря на то, что я из Беларуси, в Украине люди знают меня не первый год. Я никогда умышленно не представлял никакой угрозы для безопасности этой страны. Наоборот – всегда со всей душой желал и сейчас желаю скорейшего мира и благополучия”, – написал он.
Запрет на въезд в Украину вынесено Максу Коржу через ряд концертов в оккупированном Россией Крыму. Решение об отмене запрета музыканту на въезд в Украину приняли в мае 2016 года. В суде СБУ не предоставила весомых доказательств для запрета.