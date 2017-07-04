Скандальные тополя, кустики Воробьева и разъяренный Куц: «деревянные» страсти исполкома
Чтобы установить спортивную площадку величиной в 100 квадратных метров, на улице Береговой придется спилить более 50 единиц деревьев. Об этом заявил начальник управления ЖКХ Черниговского городского совета Ярослав Куц. Он уверяет, что такая площадка позволит организовывать международные соревнования по волейболу. Поддержать этот проект пришли и спортсмены пляжного волейбола. Ярослав Куц пояснил, что не ценные породы.
«Там растут тополя и осоки. На «Золотом берегу» нет других деревьев», — аргументировал главный коммунальщик города.
Городской голова Владислав Атрошенко поддержал этот проект и заверил, что взрослых деревьев, которые там было посажено – только несколько, остальные – «самосейки». Проект поддержали все члены исполнительного комитета.
Ссора возникла во время обсуждения другого микрорайона. На улице Рокоссовского, возле 19 дома, ремонтируют міжбудинковий проезд. За этим проектом надо спилить 4 тополя. Коммунальщики уверяют, что спилить эти деревья просили жители. Однако, на заседание исполнительного комитета пришла жительница этого дома Ирина. Она апеллирует совсем другими подписями.
Показывает обращение людей против спиливания данных деревьев. Однако чиновники, ссылаясь на осведомленность данного конфликта депутата Сергея Воробьева, отказали женщине в ее просьбе.
Ярослав Куц объяснил, что этим тополям более 50 лет и они уже аварийные.
«Просто это дерево стоит как раз перед балконом этой гражданки и она не хочет терять его из-за того, что оно делает ей тень», — сказал Ярослав Куц.
Поддержал позицию Ярослава Куца и заместитель городского головы Андрей Черненко. На решение этого конфликта мэр дал три дня. А на этот период распорядился остановить работы.
«Я общался с депутатом Воробьевым. Он там знает каждый кустик, — рассказал мэр. — Так вот он объясняет, что с этими подписями есть «передозировка» некоторыми жителями. А вы, Ирина, за эти дни определитесь – надо вам там дорога, деревья и все остальное».
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