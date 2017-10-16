Скандальное шоу “Касается каждого” про 12-летнюю маму, состояние ребенка и ее папы (видео)
2017-10-16 16:31
Скандальное шоу “Касается каждого” про 12-летнюю маму, состояние ребенка и ее папы (видео)
Потрясающие детали (полный выпуск).
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Отцом ребенка 12-летней школьницы из Львовской области Татьяны Лучишин не является 18-летний сосед, как предполагалось ранее, передает Rus.Media.
Об этом свидетельствуют результаты теста ДНК, которые были озвучены во время эфира ток-шоу “Касается каждого” на телеканале “Интер”.
“Тест ДНК показал, что парень, которого 12-летняя роженица назвала папой ребенка – не папа. А кто же тогда папа?” – написала на своей странице в Facebook юрист-криминолог Анна Маляр.
По ее словам, под подозрением оказались родственники девочки – двое братьев-подростков и отчим Иван Еремин.
“Все трое были в студии. Девочка сказала, что среди них как раз и есть отец ребенка. Кого боится девочка и что она скрывает? Не было ли там изнасилование?” – спросила юрист.
Психолог-физиогномист Татьяна Ларина в свою очередь выдвинула предположение, что школьница родила от отчима.
“Из трех претендентов, наибольшая вероятность, что это сделал отчим. Я общалась с отчимом и с братом. Эти два человека в курсе того, что происходит, один покрывает другого. Кто кого – в этой ситуации сложно сказать. Скорее всего, это отчим”, – сказала эксперт.
Она добавила, что старший брат испытывает страх перед отчимом, тогда как приемный отец девушки пытался манипулировать психологом.
“Брат не захотел ничего говорить. При этом отчим пытался очень хорошо со мной говорить и манипулировать. Но когда в студии девочка сказала, кто отец, он очень сильно покраснел, что является бессознательной признаком того, что человек “сдает себя”, – подчеркнула физиогномист.