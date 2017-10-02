Скандальная дорога до «Золотого пляжа» уже дала трещину (Фото)
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
На участке асфальтированной дороги в районе «Кордівки» до городского пляжа «Золотой берег» образовалась трещина.
Об этом на своей странице сообщил черниговский общественный активист Александр Гашпар.
Как известно, на сооружение этой дороги Черниговская городская рада выделила 17 миллионов гривен. За это решение проголосовали только некоторые депутаты, ведь часть избранников апеллировала на незаконность такого решения (отсутствие проекта и завышенная стоимость).
Фото — Dmitry Tarasenko