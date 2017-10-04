Скандальная украинская певица похвасталась успехом американского тура
04.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-04 08:38
Скандальная украинская певица похвасталась успехом американского тура
Украинская певица Светлана Лобода завершила гастрольный тур по Соединенным Штатам Америки.
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О завершении тура свидетельствует запись в Instagram-аккаунте артистки, передает Rus.Media.
Закончен тур по Америке. Эта поездка стала знаковой. Поставлены новые цели, выбран вектор. Сложно было предположить, что там, за границей, живет такое количество наших сторонников. Спасибо каждому, кто был эти дни с нами, – написала она.