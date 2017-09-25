Скандал в США: санитарки мучили новорожденных, имитируя танцы под рэп (видео)

despravda | 25.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-24 12:54

Скандал в США: санитарки мучили новорожденных, имитируя танцы под рэп (видео)
Девушки развлекались и постились материалы в сеть.

В США разгорелся нешуточный скандал после того, как две санитарки одного из госпиталей околачивались вокруг новорожденных и совершали с ними непонятные манипуляции, передает Rus.Media.

Как сообщает The Daily Mail, санитарки развлекались с помощью своих телефонов. Так, на одной из фото, которая неожиданно всплыла в сети, запечатлен новорожденный малыш и средний палец женщины. Подпись к фото гласила: “Вот, как я на самом деле отношусь к этим маленьким Сатанам”.

Кроме того, сотрудницы выложили видеоролик, где одна из них держит новорожденного малыша и имитирует танцевальные движения, играя как куклой, под трек американского рэпера 50 Cent. Девушка при этом улыбается в камеру и шутит, считая свои действия чрезвычайно остроумными.

Во время того, как играет песня, санитарка берет под руки новорожденного ребенка и начинает перемещать его в ритм музыке.

Фото и видео мгновенно разлетелись по сети и руководство больницы проводит служебное расследование.

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