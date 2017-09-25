Скандал в США: санитарки мучили новорожденных, имитируя танцы под рэп (видео)
2017-09-24 12:54
Скандал в США: санитарки мучили новорожденных, имитируя танцы под рэп (видео)
Девушки развлекались и постились материалы в сеть.
В США разгорелся нешуточный скандал после того, как две санитарки одного из госпиталей околачивались вокруг новорожденных и совершали с ними непонятные манипуляции, передает Rus.Media.
Как сообщает The Daily Mail, санитарки развлекались с помощью своих телефонов. Так, на одной из фото, которая неожиданно всплыла в сети, запечатлен новорожденный малыш и средний палец женщины. Подпись к фото гласила: “Вот, как я на самом деле отношусь к этим маленьким Сатанам”.
Кроме того, сотрудницы выложили видеоролик, где одна из них держит новорожденного малыша и имитирует танцевальные движения, играя как куклой, под трек американского рэпера 50 Cent. Девушка при этом улыбается в камеру и шутит, считая свои действия чрезвычайно остроумными.
Во время того, как играет песня, санитарка берет под руки новорожденного ребенка и начинает перемещать его в ритм музыке.
Фото и видео мгновенно разлетелись по сети и руководство больницы проводит служебное расследование.