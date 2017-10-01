Скандал с унижением украинцев в Польше получил серьезное продолжение
2017-09-30 18:23
Скандал с унижением украинцев в Польше получил серьезное продолжение
Владелец магазина признался, что не ожидал, что это дело получит такой широкий резонанс в Польше.
Польская прокуратура начала расследовать дело относительно ксенофбской выходки владельца супермаркета Bimex, передает Rus.Media.
В частности, окружная прокуратура в Щецине начала уголовное производство против владельца Ежи Бителя за скандальную табличку о проверке украинцев.
Вот как выглядит этот унизительный надпись, который написан сотрудниками супермаркета: «Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, поддается проверке»)
«Это – скандальный пример дискриминации лиц с учетом их национальности. Мы приложим все возможные усилия, чтобы лица, которые разместили эту надпись, а также лица, которые будут выполнять этот приказ, понесли соответствующее наказание», – сообщил в соцсетях польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.
Как сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Щецине Ивана Бирановска-Сохальска, прокуратура автоматически инициировала следствие по этому делу, сразу после появления соответствующей информации в СМИ.
Владелец магазина признался, что не ожидал, что это дело получит такой широкий резонанс в Польше.
По словам владельца, табличка «не должна была быть обращена к украинцам, а только должна была продублировать надпись на украинском языке».