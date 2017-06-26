Скандал с поступлением в медицинские вузы: Супрун сделала заявление

magictr | 26.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Министр здравоохранения Ульяна Супрун выступила против отмены минимального балла для поступающих на медицинские специальности.

Об этом она написала в Facebook.

Министр напомнила, что в ближайшее время будет решаться, разрешить поступать на медицинские специальности в вузы всем, кто имеет деньги, или установить проходной барьер в 150 баллов.

-Мы настаиваем на том, что студент должен прилагать усилия, получая знания. Особенно студент-медик, от которого потом будут зависеть человеческие жизни. Отмена минимального проходного балла для поступления на медицинские специальности в самом начале нивелирует ценность профессии врача, – считает Супрун.

По мнению министра, студент, который не работает для получения знаний, ищет другие пути для «решения вопроса», начиная от взяток за экзамены и заканчивая покупкой диплома.

А потом он становится врачом, в руках которого здоровье и судьба человека, что ему доверилась. 150 баллов при поступлении – это контроль качества будущих медиков уже на старте профессии. Со здоровьем нельзя идти на компромиссы,
– подытожила Супрун.

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