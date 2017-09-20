Скандал с полицией, позор черниговского спорта и победа «Десны»: сводка новостей среды
Утром стали известны финалисты фотоконкурса «Это мой город», но имена этих счастливчиков пока не разглашают.
Однако черниговцев интересуют другие новости. В частности волну возмущения вызвала история про полицию, которая выломала дверь в квартиру женщины-инвалида, а также кража в гольф-клубе Франции. И самое интересное то, что городская власть пытается замять позор черниговского спорта.
Образовательная элита во время форума, который состоялся в городе, обвинила родителей в жестокости детей.
Вскоре в Чернигове состоится полумарафон. Участникам советуют посетить врача. А водителей заблаговременно предупреждают, что 24 сентября в центре города будет сложно проехать на машине.
В очередной раз черниговцы остались без троллейбуса. На этот раз из-за ливня, который подмыл дорогу, временно прекращено движение 8-ки.
Сегодняшний день выдался рыбным в прямом смысле: сначала двое браконьеров наловили рыбы на 28 тысяч гривен, а впоследствии попался еще один.
И напоследок приятная новость — черниговская «Десна» выходит в 1/8 финала Кубка Украины.
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