Скандал с 12-летней мамой: сеть шокировали результаты ДНК-теста на отцовство
2017-10-14 20:55
Скандал с 12-летней мамой: сеть шокировали результаты ДНК-теста на отцовство
Юрист-криминолог рассказала новые подробности о деле 12-летней мамы.
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Юрист-криминолог Анна Маляр сообщила о том, что проведенный тест ДНК не подтвердил отцовство соседа 12-летней роженицы из Львова, передает Rus.Media. Об этом она написала на своей странице Facebook.
“Тест ДНК показал, что парень, которого 12-летняя роженица из Львовской области назвала отцом ребенка – НЕ ПАПА. А кто же тогда папа?” – сообщила Маляр.
Она добавила, что под подозрение попали еще трое предполагаемых участников истории, которые приходятся девочке родственниками. После долгих расспросов, Таня Лучишин подтвердила, что один из родственников может быть отцом ребенка.
“Полиция открыла уголовное производство по подозрению в половых отношениях с лицом, не достигшим половой зрелости. Круг подозреваемых широк — три человека, которые являются членами семьи этой девочки. Все трое сегодня были в студии, и девочка сказала, что среди них как раз и есть отец ребенка. “— написала Маляр.
Кроме того, Маляр высказала предположение, что девочка может скрывать изнасилование и молчит, так как насильником может оказаться близкий родственник.
Мама девочки засомневались в словах дочери, так как один раз она уже указала на того мужчину, который не имеет отношения к ее ребенку.
Анна Маляр отметила, что ее поразила жестокость жителей города Борислава, так как они затравили не только саму Таню, но и всю ее семью. Братья и сестры девочки теперь бояться посещать школу.
“Я думала, что времена такого массового средневекового травля человека, который является жертвой, где-то в далеком прошлом. Но нет. Люди смеют говорить о морали и думают, что их поведение нравственная”, – написала Маляр.
Скриншот поста (facebook.com/Ганна Маляр)
После передачи, транслировавшейся в пятницу, 13 октября, на тест ДНК отправили материалы самой Тани, новорожденной девочки и трех ближайших родственников девочки, в том числе и ее отчима.