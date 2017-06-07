Сиверские таможенники у мужчины нашли психотропный препарат
07.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В межгосударственном автомобильном пункте пропуска «Николаевка» при оформлении на въезд в Украину автомобиля «Рено», пограничный наряд совместно с сотрудником таможни в ходе осмотра личных вещей водителя, 55-летнего гражданина Украины, обнаружил медицинский препарат психотропного действия – феназепам, общим количеством 32 таблетки. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В отношении правонарушителя составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сам препарат изъят.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым