Сиверские пиротехники нашли бомбу и снаряды времен войны
26.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области в 10 час. 35 мин. 25 апреля был уничтожен 3 артиллерийских снаряда калибра 76 мм времен Второй мировой войны, были обнаружены 24 апреля на открытой территории возле с. Шестовица Черниговского района. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области в 15 час. 25 апреля был уничтожен 1 кассетную авиационную бомбу SD-1 времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в 11 час. 50 мин. 25 апреля на открытой территории возле с. Шестовица Черниговского района.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым