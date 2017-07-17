Сіверянин пытался переправить иностранцев через границу
На днях на участке отдела пограничной службы «Гута-Студенецька» задержали группу незаконных мигрантов.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Реализуя оперативную информацию оперативно-розыскного подразделения Северного регионального управления, пограничники при попытке нарушения государственной границы задержали четырех иностранцев, которые не имели при себе никаких документов, и 28-летнего жителя Сновського района, который собственным автомобилем ВАЗ-2103 собирался доставить их до тыловых районов страны.
В ходе проведения фильтрационно-проверочных мероприятий установлено, что иностранцы, все выходцы из Бангладеш, длительное время находились в России, откуда и пытались незаконно попасть в Украину.
В действиях же гражданина Украины усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», о чем сообщено правоохранительные органы и прокуратуру.
Сейчас продолжаются следственные мероприятия.
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