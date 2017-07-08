Сіверянин после ДТП пытался скрыться в реке (Фото)
В Нежине вчера, 7 июля по улице Набережная прохожие могли наблюдать не очень приятную картину: мужчина с красным лицом был прикован наручниками к дорожной ограде. Рядом с ним стояли сотрудники полиции и составляли протокол.
Вся ситуация развернулась так, водитель грузового автомобиля «Renault» двигался в направлении площади Франко, не выбрав безопасный интервал между автомобилем и светофором совершил наезд на ограждение тротуара, сбил светофор, и пытался скрыться с места ДТП.
Через некоторое время в отдел Нежинской полиции позвонили свидетели данного происшествия, которые пытались остановить автомобиль.
Полиция задержала водителя возле реки Остер, он пытался спрятаться там с документами. У него были явные признаки алкогольного опьянения.
Полицейские составили протокол ч. 2 ст. 130. В этом году это уже второе ДТП с участием данного водителя, который проживает в Бахмацком районе.
Источник: Нежатин
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым