Синоптики спрогнозировали когда выпадет первый снег в Украине

despravda | 30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-29 21:27

Синоптики спрогнозировали когда выпадет первый снег в Украине
Синоптики дали прогноз.

По прогнозам синоптиков, в это время также ожидается образование гололеда в налипание мокрого снега, передает Rus.Media. Первый снег на территории Украины может выпасть уже во второй половине октября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что во второй половине октября возможны отдельные затруднения в жизнедеятельности населения или в работе отдельных отраслей хозяйства за усиления ветра в сочетании с осадками и локальными дождевыми паводками.

“В отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например, выпадение первого снега, образования гололеда или налипание мокрого снега)”, – написано в сообщении.

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