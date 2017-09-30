Синоптики спрогнозировали когда выпадет первый снег в Украине
30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-29 21:27
Синоптики спрогнозировали когда выпадет первый снег в Украине
Синоптики дали прогноз.
По прогнозам синоптиков, в это время также ожидается образование гололеда в налипание мокрого снега, передает Rus.Media. Первый снег на территории Украины может выпасть уже во второй половине октября.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Отмечается, что во второй половине октября возможны отдельные затруднения в жизнедеятельности населения или в работе отдельных отраслей хозяйства за усиления ветра в сочетании с осадками и локальными дождевыми паводками.
“В отдельные дни не исключаются и кратковременные зимние явления (например, выпадение первого снега, образования гололеда или налипание мокрого снега)”, – написано в сообщении.