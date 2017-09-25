Синоптики предупреждают о заморозки в Украине 27-28 сентября
2017-09-25 16:23
Синоптики предупреждают о заморозки в Украине 27-28 сентября
Заморозки ожидаются на востоке, севере и в центральных областях страны.
В ряде областей Украины 27-28 сентября 2017 года ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе, передает Rus.Media. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
“По данным Гидрометцентра, ночью 27 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, 28 сентября в северных, центральных и Запорожской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4 градуса. Ночью 28 сентября в Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса”, – говорится в сообщении.
“По сообщению Укргидрометцентра, 25 сентября в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность”, – говорится в сообщении. Кроме того, синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в реках Украины.