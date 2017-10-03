Синоптик рассказала, когда ощутимо потеплеет
03.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-03 15:51
Синоптик рассказала, когда ощутимо потеплеет
Погода в конце недели приятно удивит украинцев – осень подарит еще несколько теплых дней.
Перед тем, как в октябре выпадет первый снег, осень еще порадует некоторые регионы Украины приятным теплом, передает Rus.Media.
Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, с потеплением повезет жителям севера, юга и центральных регионов. До восточных областей тепло доберется в субботу и воскресенье.
“5-6 октября на юге, в центральных областях плюс север Украины, а, следовательно, и Киевщина – ощутимо потеплеет. А 7-8 октября теплая погода будет господствовать на востоке и в центре. То есть +15…+23 градуса. Западная часть будет холодной”, – говорится в сообщении.